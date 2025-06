Sancho lo United punta alla cessione | il Napoli c’è ma l’ingaggio è un ostacolo

Il calciomercato infiamma le acque: Sancho, star dello United, è pronto a lasciare Old Trafford, con il Napoli in agguato come possibile destinazione. Tuttavia, l’ingaggio elevato rappresenta un ostacolo significativo. Riusciranno le trattative a superare questa barriera e portare il talento inglese in Serie A? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e analisi di questa intricata operazione di mercato.

Jadon Sancho è ufficialmente sul mercato: il Manchester United ha come . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Sancho, lo United punta alla cessione: il Napoli c’è, ma l’ingaggio è un ostacolo

In questa notizia si parla di: sancho - united - punta - cessione

Fernandes e Sancho per soggiornare al Manchester United - Il Manchester United si prepara a una rivoluzione estiva, ma Bruno Fernandes e Jadon Sancho sono pronti a restare all’Old Trafford! In un momento in cui i club cercano stabilità dopo anni di cambiamenti, la scelta dei due giocatori potrebbe essere la chiave per riportare il Red Devils ai vertici del calcio mondiale.

«Il Napoli fa sul serio per Jadon Sancho, vuole provarci davvero. » Dopo l’arrivo di De Bruyne, il Napoli non rallenta e punta ancora sulla Premier League per rinforzare la squadra. De Laurentiis ha messo gli occhi su Sancho, tornato al Manchester United dop Vai su Facebook

Calciomercato, Di Marzio: Ecco tutte le ultime news...; Sancho e Chiesa, destini incrociati: offerta Juve allo Utd, il Liverpool chiude per Fede; Juve, corsa contro il tempo per Sancho: nodo ingaggio, a breve nuova offerta allo United. I dettagli.

Sancho, lo United punta alla cessione: il Napoli c’è, ma l’ingaggio è un ostacolo - Jadon Sancho è ufficialmente sul mercato: il Manchester United ha come obiettivo principale quello di cederlo a titolo definitivo già in questa sessione estiva, e solo in un secondo momento potrebbe ... Scrive forzazzurri.net

Mercato in diretta | Napoli, Sancho ha detto 'sì'! Ma lo United spara alto | OneFootball - La finestra estiva partirà ufficialmente il 1º luglio e sarà valida per due mesi, fino al 1º settembre. Come scrive onefootball.com