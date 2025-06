Sancho Juventus possibile ritorno di fiamma da parte del Napoli! Il Manchester United ha fissato il prezzo

Il mercato estivo si infiamma con il possibile ritorno di Jadon Sancho alla Juventus, ma nuove voci portano il Napoli in pole position. Dopo un periodo di silenzio, il Manchester United ha finalmente fissato il prezzo per la cessione dell’esterno inglese, aprendo le porte a interessi concreti. Con il Napoli deciso a sondare il terreno, l’asse Juventus-Napoli sui giocatori fa nuovamente parlare di grandi manovre di mercato. Riuscirà Sancho a cambiare maglia? Restate sintonizzati.

per la cessione dell’esterno inglese. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Jadon Sancho, accostato a piĂą riprese al calciomercato Juventus nel corso delle ultime sessioni. Sulle sue tracce sarebbe tornato con convinzione il Napoli, desideroso di provare a capire se ci sono i margini per portarlo in Serie A. Resta alta però la quotazione del Manchester United, che come riportato da Sky Sport vuole 25 milioni di euro nonostante la scadenza nel 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, possibile ritorno di fiamma da parte del Napoli! Il Manchester United ha fissato il prezzo

