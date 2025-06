San Mauro Pascoli si tinge di rosa per il Capodanno della Riviera tra spettacoli pirotecnici concerti e il dj set di Radio Gamma

San Mauro Pascoli si tinge di rosa per il Capodanno della Riviera, un evento che trasforma la città in un palcoscenico di emozioni, musica e spettacoli. Tra fuochi d’artificio, concerti e il coinvolgente DJ set di Radio Gamma, il centro storico e il mare si uniscono per celebrare l’estate che si rinnova. Un’occasione imperdibile per vivere un inizio anno all’insegna del divertimento e della condivisione, rendendo questa notte indimenticabile per tutti!

San Mauro Pascoli è pronta ad accogliere la Notte Rosa, il Capodanno dell'estate della Riviera Romagnola, un appuntamento che ogni anno regala emozioni, divertimento e voglia di stare insieme. La proposta sammaurese è caratterizzata da un programma variegato che unisce il mare e il centro storico.

