San Matteo della Decima il 57enne Massimiliano Branda muore in uno scontro con un furgoncino

Un tragico incidente scuote San Matteo della Decima all’alba del 18 giugno 2025, quando la vita di Massimiliano Branda, 57 anni di Pieve di Cento, si spegne in un drammatico scontro con un furgoncino. In pochi istanti, il destino si è consumato sull’incrocio tra via Cento e via Marefosca, lasciando una comunità sgomenta e in cerca di risposte. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, mentre amici e familiari piangono la perdita improvvisa.

L’incidente mortale di San Matteo della Decima. È accaduto tutto in pochi istanti, alle prime luci dell’alba del 18 giugno 2025. Un incidente mortale a San Matteo della Decima, nel Bolognese, ha spezzato la vita di Massimiliano Branda, 57 anni, residente a Pieve di Cento. L’uomo era in sella alla sua moto diretto verso il lavoro, quando, all’incrocio tra via Cento e via Marefosca, si è scontrato con un furgoncino per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violentissimo. Il centauro è stato sbalzato per diversi metri ed è atterrato sull’asfalto. All’arrivo dei soccorsi del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, l’uomo era già privo di vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - San Matteo della Decima, il 57enne Massimiliano Branda muore in uno scontro con un furgoncino

In questa notizia si parla di: matteo - decima - massimiliano - branda

Chi era Bruno Ansaloni, l’imprenditore morto oggi nell’incidente a San Matteo della Decima - Oggi, il mondo dell'imprenditoria agricola piange la scomparsa di Bruno Ansaloni, un visionario di 56 anni, vittima di un tragico incidente stradale.

Incidente mortale mentre va al lavoro, motociclista perde la vita; Incidente mortale a San Matteo della Decima, la vittima è un motociclista; Incidente Bologna: muore in moto mentre va al lavoro a San Matteo della Decima.

Con la moto si scontra con un furgone e cade violentemente sull’asfalto: 57enne muore mentre va al lavoro - Il 57enne Massimiliano Branda è morto in un incidente con un piccolo furgone a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna: è deceduto sul colpo ... Lo riporta fanpage.it

Tragico scontro tra moto e furgone nel Bolognese, morto un 57enne - SAN MATTEO DELLA DECIMA (BOLOGNA) – Tragico incidente stradale nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno, a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna. Da livesicilia.it