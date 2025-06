San Gregorio Barbarigo | il Santo del 18 Giugno celebrato in tutto il mondo

Il 18 giugno si celebra San Gregorio Barbarigo, un esempio di fede e dedizione riconosciuto in tutto il mondo. Nobile veneziano, dotato di un’educazione raffinata, ha dedicato la sua vita alla Chiesa, ricoprendo ruoli di grande rilievo come vescovo di Bergamo e Padova. La sua vita è un'ispirazione per tutti coloro che credono nel potere della compassione e della spiritualità . La sua figura merita di essere ricordata e celebrata.

Chi era San Gregorio Barbarigo. San Gregorio Barbarigo nacque in una famiglia nobile veneziana e ricevette un'educazione eccellente che lo portò a intraprendere una carriera ecclesiastica. Fu ordinato sacerdote nel 1655 e divenne presto un collaboratore fidato del cardinale Fabio Chigi, futuro Papa Alessandro VII. La sua carriera ecclesiastica culminò con la nomina a vescovo di Bergamo nel 1657 e successivamente a vescovo di Padova nel 1664. Il percorso verso la santitĂ . San Gregorio Barbarigo è diventato santo grazie al suo instancabile lavoro di riforma e formazione del clero. Durante il suo episcopato, fondò seminari e promosse l'istruzione religiosa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Gregorio Barbarigo: il Santo del 18 Giugno celebrato in tutto il mondo

In questa notizia si parla di: gregorio - barbarigo - santo - giugno

Il santo del 18 giugno: Gregorio Barbarigo. Gregorio, nato a Venezia il 16settembre 1625 da nobile famiglia originaria dell'Istria, ha avuto nel padre Gianfrancesco un autentico maestro di vita, di scienza e di spiritualitĂ . Dopo aver conseguito la laurea a Padov Vai su Facebook

San Gregorio Barbarigo: il Santo del 18 Giugno celebrato in tutto il mondo; UN SANTO AL GIORNO # 17 giugno: San Gregorio Barbarigo; San Gregorio Barbarigo - il Santo del giorno - 18 giugno.

San Gregorio Barbarigo: il Santo del 18 Giugno celebrato in tutto il mondo - San Gregorio Barbarigo nacque in una famiglia nobile veneziana e ricevette un'educazione eccellente che lo portò a intraprendere una carriera ecclesiastica. msn.com scrive

San Gregorio Barbarigo, il Santo di oggi 18 giugno: educò i fanciulli alla fede - Il Papa in quell’anno era Alessandro VII che conobbe il Santo in terra tedesca, quando egli era nunzio papale a Münster. Si legge su lalucedimaria.it