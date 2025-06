San Giuliano Terme | avviato iter per la progettazione della sede della Protezione civile

San Giuliano Terme avvia con entusiasmo il percorso verso una nuova, più robusta protezione civile. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità, aprendo le porte a un investimento di 1,5 milioni di euro. Questo rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza e la resilienza del territorio. “Abbiamo compiuto un primo importante passo nel cammino per il potenziamento del sistema di protezione e sicurezza della comunità…”

San Giuliano Terme (PI), 18 giugno 2025 – La giunta comunale di San Giuliano Terme ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione della nuova sede della protezione civile comunale, dando di fatto il via all'iter della progettazione che richiederà un investimento complessivo stimato in 1,5 milioni di euro. “Abbiamo compiuto un primo importante passo nel cammino per il potenziamento del sistema di protezione civile del territorio – afferma l'assessore alla protezione civile Marco Balatresi –. Una volta elaborato il progetto provvederemo al reperimento delle risorse finanziarie la realizzazione di un'opera che serva non solo i cittadini sangiulianesi ma l'intera area del lungomonte pisano, includendo i comuni di Vecchiano, Calci e Vicopisano, per un bacino di circa 60mila abitanti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it