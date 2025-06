San Bartolomeo in Galdo e Castelvetere in Val Fortore salutano il Luogotenente Altieri

San Bartolomeo in Galdo e Castelvetere in Val Fortore hanno celebrato con calore e gratitudine il saluto al Luogotenente Maurizio Altieri, simbolo di dedizione e protezione per oltre 27 anni. In due location simboliche, la cerimonia ha rafforzato il legame tra comunità e forze dell’ordine, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. Un momento di riconoscenza e affetto che suggella un capitolo importante nella storia locale e prepara l’avvio di nuovi orizzonti.

Si è svolta questa mattina – presso due location, la Biblioteca Comunale di San Bartolomeo in Galdo e l'aula consiliare di Castelvetere in Val Fortore – la cerimonia istituzionale di saluto al Luogotenente Maurizio Altieri, che a luglio lascerĂ il comando della Stazione dei Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo dopo 27 anni di instancabile servizio.  L'incontro ha rappresentato un momento sentito e partecipato, in cui istituzioni, associazioni e cittadini hanno voluto tributare il proprio ringraziamento a un uomo che ha saputo unire il rigore del ruolo con una profonda capacitĂ di ascolto e comprensione.

