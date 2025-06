Samuele Manetti lascia la guida dell' Abc Castelfiorentino dopo la retrocessione

Samuele Manetti lascia la guida dell'ABC Castelfiorentino, aprendo un nuovo capitolo per il club. Dopo un intenso anno e mezzo tra successi e delusioni, tra cui la vittoria in B Interregionale e la retrocessione in C, la sua esperienza si conclude con un mix di emozioni e riflessioni. Essere il capo allenatore della prima squadra della città è stato un onore, e ora si apre una nuova fase...

Samuele Manetti non è più il tecnico dell’Abc Castelfiorentino. Quella del tecnico valdelsano è una decisione maturata al termine di un anno e mezzo al timone della Prima Squadra gialloblù che ha visto la gioia per la salvezza in B Interregionale della scorsa stagione seguita dall’amarezza della retrocessione in C di quest’anno dopo la finale play-out persa contro Don Bosco Crocetta Torino. "Essere il capo allenatore della prima squadra della mia città è stato un onore e la decisione di lasciare e fermarmi è maturata al termine di una stagione difficile, ma soprattutto è dovuta alla presa di coscienza che al momento mi è difficile conciliare il lavoro e la famiglia con un incarico così importante – spiega Manetti –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Samuele Manetti lascia la guida dell'Abc Castelfiorentino dopo la retrocessione

In questa notizia si parla di: samuele - manetti - castelfiorentino - retrocessione

Dopo l’ultima, difficile, stagione, Samuele Manetti lascia la guida della prima squadra dell’ ABC Castelfiorentino. Per il tecnico castellano si tratta di una decisione maturata al termine di un anno e mezzo al timone della serie B Interregionale, avventura iniziata Vai su Facebook

Samuele Manetti lascia la guida dell'Abc Castelfiorentino dopo la retrocessione; Samuele Manetti lascia la guida dell'Abc Castelfiorentino; Castelfiorentino: l'Abc Solettificio Manetti saluta la serie B Interregionale.

Samuele Manetti lascia la guida dell'Abc Castelfiorentino dopo la retrocessione - Manetti si dimette dopo un anno e mezzo alla guida dell'Abc Castelfiorentino, citando difficoltà personali e sportive. sport.quotidiano.net scrive

Serie C - Samuele Manetti lascia la guida dell'Abc Castelfiorentino - Dopo l'ultima, difficile, stagione, Samuele Manetti lascia la guida della prima squadra dell'Abc Castelfiorentino. Lo riporta pianetabasket.com