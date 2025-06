Samuel annuncia Maree il suo nuovo album da oggi in pre-order

Samuel scuote la scena musicale con l’annuncio di “Maree”, il suo atteso nuovo album in uscita il 27 giugno per Asian Fake/Sony Music Entertainment Italy. Disponibile ora in pre-save e pre-order, anche in esclusiva LP Light Blue Vinyl, questo progetto elettronico e visionario rappresenta un emozionante nuovo capitolo solista. Non perdere l’opportunità di essere tra i primi ad immergerti nelle onde di “Maree”: il futuro musicale di Samuel sta per arrivare.

Samuel annuncia Maree, il suo nuovo album in uscita il prossimo venerdì 27 giugno per Asian FakeSony Music Entertainment Italy. Il disco è da ora disponibile in pre-save e in pre-order LP Light Blue Vinyl. Elettronico e visionario, Maree segna un nuovo capitolo solista per l'artista, per la prima volta affiancato dall'etichetta indipendente Asian Fake. L'album è un'onda sonora che alterna slanci clubbing e introspezioni malinconiche, dove la cassa dritta si fonde con paesaggi sonori dilatati e una scrittura lirica potente e poetica.

