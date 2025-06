Samuel annuncia Maree il suo nuovo album da oggi in pre-order

Siamo entusiasti di annunciare che Samuel presenta il suo attesissimo album "Maree", disponibile da oggi in pre-save e pre-order, con un esclusivo LP Light Blue Vinyl. Un viaggio elettronico e visionario che segna un nuovo capitolo della sua carriera solista, ora arricchito dalla collaborazione con Asian Fake. Non perdere l'occasione di essere tra i primi ad ascoltarlo: l'album uscirà venerdì 27 giugno!

Samuel annuncia Maree, il suo nuovo album in uscita il prossimo venerdì 27 giugno per Asian FakeSony Music Entertainment Italy. Il disco è da ora disponibile in pre-save e in pre-order LP Light Blue Vinyl. Elettronico e visionario, Maree segna un nuovo capitolo solista per l'artista, per la prima volta affiancato dall'etichetta indipendente Asian Fake. L'album è un'onda sonora che alterna slanci clubbing e introspezioni malinconiche, dove la cassa dritta si fonde con paesaggi sonori dilatati e una scrittura lirica potente e poetica.

