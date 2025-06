Samsung Health potrebbe introdurre piani in abbonamento premium per le funzioni avanzate

Samsung Health si prepara a rivoluzionare il suo ecosistema con l’introduzione di un abbonamento premium, offrendo funzioni avanzate esclusivamente su Galaxy Watch Ultra o come opzione a pagamento per i modelli più datati. Questa mossa strategica punta a migliorare l’esperienza degli utenti più esigenti, garantendo strumenti ancora più sofisticati per il benessere e il fitness. Scopriamo insieme come questa novità potrebbe cambiare il modo di monitorare la salute digitale.

