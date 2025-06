Samb | valorizzazione dei giovani e prestiti da club di Serie A per il futuro

La Samb, storica protagonista del calcio italiano, ha sempre puntato sulla valorizzazione dei giovani talenti provenienti da club di livello superiore. Questa tradizione, tramandata sin dagli anni ‘60 e ‘70, si rinnova anche oggi grazie a una politica mirata che investe sui giovani di grande qualità tecnica. Con il supporto di prestiti strategici da club di Serie A e una visione lungimirante, la squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi e crescita.

La storia della Samb racconta che il club rossoblù è sempre stata fucina di talenti locali ma soprattutto provenienti da formazioni di categoria superiore. E lo deve essere anche per il futuro, con la dirigenza che sta seguendo una politica basata su giovani di buona caratura tecnica. Di questo parere è anche Paolo Beni, bandiera della Samb. "Già negli anni '60 e '70 -dice- si seguiva questa strada. E cioè valorizzare i giovani di club di A e B. Alberto Eliani, profondo conoscitore di calcio, portò in Riviera Urban e Minto, tanto per fare dei nomi ma anche negli anni della Serie B, San Benedetto era una piazza ambita per fare crescere giovani di spessore.

