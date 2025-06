Sam Altman accusa Meta di tentare di sottrarre talenti ad OpenAI con ingenti offerte

Sam Altman protagonista di un'accesa polemica: accusa Meta di aver tentato di sottrarre talenti ad OpenAI con offerte da capogiro, tra bonus da 100 milioni di dollari per attrarre le menti più brillanti nel campo dell'intelligenza artificiale. Un'affermazione che scuote il settore tech, evidenziando l'intensa competizione tra giganti per dominare il futuro dell'AI. Ma cosa si cela dietro queste mosse strategiche?

Sam Altman accusa Meta di aver tentato di rubare talenti ad OpenAI, offrendo cifre da capogiro pur di accaparrarsi le menti migliori esperte di intelligenza artificiale. Secondo Altman la società guidata da Mark Zuckerberg avrebbe offerto bonus da 100 milioni di dollari ai dipendenti di OpenAI in un tentativo fallito di attrarli nel proprio team di intelligenza artificiale generativa. In un'intervista al podcast di suo fratello Jack Altman, il ceo della start up ha dichiarato che la società madre di Facebook, concorrente di OpenAI, ha offerto anche stipendi annuali "giganteschi" superiori ai 100 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sam Altman accusa Meta di tentare di sottrarre talenti ad OpenAI con ingenti offerte

In questa notizia si parla di: altman - openai - accusa - meta

