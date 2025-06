Salta un tombino e la strada si allaga Sospesa la circolazione

Un nuovo incidente idrico nel tredicesimo municipio ha causato l’allagamento della strada e la sospensione della circolazione in via di Valle Aurelia, all’altezza di Piazza della Fornace Veschi. La rottura di una conduttura ha fatto saltare un tombino, creando disagi e potenziali rischi per gli automobilisti. Luceverde Infomobilità ha prontamente chiuso il traffico per garantire la sicurezza. Restate aggiornati per le ultime notizie su questa emergenza e sui lavori di riparazione.

Altro guasto idrico nel tredicesimo municipio e strada chiusa. A darne l’annuncio Luceverde Infomobilità che ha chiuso il traffico di via di Valle Aurelia in direzione piazza della Fornace Veschi. Nello specifico si è rotta una conduttura dell’acqua che ha fatto saltare un tombino in via. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Salta un tombino e la strada si allaga. Sospesa la circolazione

