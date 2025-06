Salta l'intervista a Marialuisa Jacobelli in Rai con Monica Setta | Ha chiesto cachet troppo alto

L'attesissima intervista di Marialuisa Jacobelli con Monica Setta in Rai ha subito uno stop imprevisto, a causa di questioni di cachet troppo elevato. La conduttrice ha spiegato a Fanpage.it: "La sua base d'asta era molto lontana dai nostri standard, anche perché lei non aveva precedenti Rai". Ma qual è stata la cifra richiesta dalla Jacobelli? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda sorprendente.

