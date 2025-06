Salihamidzic Juve pista ancora viva | l’ex bianconero può tornare nel ruolo di direttore sportivo Gli ultimi aggiornamenti

Salihamidzic, ex bianconero, torna in corsa per il ruolo di direttore sportivo alla Juventus. La pista rimane calda, alimentata da nuovi aggiornamenti sulla costruzione della nuova dirigenza. Con Comolli alla guida, la squadra punta a rafforzarsi con un nuovo direttore tecnico e sportivo, tra cui nomi come Ghisolfi, Lopez, Ottolini e Massara. La strategia della Juventus si fa sempre piĂą chiara: un rilancio forte e deciso nel mercato.

Salihamidzic Juve, pista ancora viva: può tornare da ds. Novità sulla costruzione della nuova dirigenza bianconera. La nuova Juventus di Comolli passerà anche da un nuovo direttore tecnico e soprattutto un direttore sportivo per il mercato. Oltre alla suggestione Ghisolfi, dopo l'addio alla Roma, tra le opzioni figurano anche Diego Lopez, e Marco Ottolini del Genoa, mentre Massara è un candidato per prendere il posto di Ghisolfi alla Roma. Come riportato da Tuttosport, inoltre, è sempre in lista anche l'ex Hasan Salihamidzic, che ha avuto un'esperienza importante come direttore sportivo del Bayern.

