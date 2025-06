Salerno Letteratura la poesia di Enzo Ragone protagonista al Museo Diocesano

Salerno Letteratura si prepara a ricevere un evento imperdibile: la poesia di Enzo Ragone prende vita al Museo Diocesano, celebrando uno dei volti più iconici dell’informazione campana. Con una carriera ricca di successi e passione, Ragone si mostra ora anche come poeta, proponendo un coinvolgente viaggio tra parole e emozioni. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della letteratura e della poesia contemporanea.

Uno dei volti storici dell'informazione campana, Enzo Ragone, sarà protagonista domani sera – giovedì 19 giugno – al Museo Diocesano di Salerno, nell'ambito della rassegna culturale del Salerno Letteratura Festival. Conosciuto al grande pubblico per il suo lungo percorso giornalistico nella.

