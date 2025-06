Salerno Letteratura 2025 il programma di oggi 18 giugno

Immergiti nell’atmosfera vibrante del Salerno Letteratura 2025, un festival che si distingue per il suo spirito di resistenza e controcultura. Dal 18 al 21 giugno, autori, lettori e appassionati si incontrano per esplorare il tema "In faccia ai maligni e ai superbi", alla scoperta di come la letteratura possa diventare un potente strumento di contropotere. Non perdere le iniziative di oggi, tra letture e incontri coinvolgenti, che ti trasporteranno nel cuore della cultura contemporanea.

Prosegue la tredicesima edizione del Salerno Letteratura Festival, in programma fino al 21 giugno e dedicata al tema: “In faccia ai maligni e ai superbi. Letteratura come contropotere”. La direzione culturale è curata da Gennaro Carillo, Paolo Di Paolo e Daria Limatola per la Sezione Ragazzi, con la direzione organizzativa di Ines Mainieri e il supporto dell’associazione Duna di Sale. Ore 17:30 – Museo Diocesano: Scuola di lettura. Gabriella Gagliardi, autrice di Giovanni Pico della Mirandola (Armando), dialoga con la scrittrice Giulia Alberico ( Il segreto di Vittoria ). Un incontro dedicato all’attualità del pensiero di Pico: pace, natura e libertà come risposte alla crisi culturale dell’Occidente. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno Letteratura 2025, il programma di oggi 18 giugno

