Salerno lavori Trincerone ovest | dispositivo di traffico in vigore dal 16 giugno al 15 luglio

A Salerno, i lavori di copertura del Trincerone Ferroviario Ovest richiedono temporanei cambiamenti alla viabilità. Dal 16 giugno al 15 luglio 2025, vengono adottati provvedimenti per garantire la sicurezza e il buon esito delle operazioni. È importante prestare attenzione alle nuove restrizioni e pianificare i percorsi alternativi. Ricorda: la collaborazione di tutti è fondamentale per affrontare insieme questa fase di miglioramento urbano.

Per consentire i lavori di copertura del Trincerone Ferroviario Ovest, sarà necessaria l' adozione dei seguenti provvedimenti in vigore dalle ore 08,30 del giorno 16 giugno 2025 e sino alla mattinata del giorno 15 luglio 2025:. Sottopasso di collegamento tra Via SS. Martiri e Via Dalmazia: è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli.. Via SS. Martiri Salernitani: è istituito il divieto di transito per gli autobus e gli autocarri di portata superiore a 35 quintali.. Via Generale Armando Diaz (tratto compreso tra Via Gian Vincenzo Quaranta e Via Francesco Paolo Volpe): è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia mare-monti, ossia in salita; ai veicoli giunti all'intersezione con Via Volpe – Via Nizza è fatto obbligo di arrestarsi e dare precedenza e quindi svoltare a dx su Via Nizza.