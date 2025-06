Salerno braccialetto elettronico per un 64enne | perseguitava l’ex moglie

A Salerno, un uomo di 64 anni è stato sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. La decisione, presa dai Carabinieri e dal Tribunale, mira a garantire la sicurezza della vittima e a prevenire ulteriori comportamenti molesti. Un esempio di come la legge si faccia rispettare per tutelare i cittadini dalle minacce della persecuzione.

lI 13 giugno, a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale “ del divieto di avvicinamento e di comunicazione con qualsiasi mezzo alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico ” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di un 64enne del luogo per “ atti persecutori ” nei confronti dell’ ex moglie, che sarebbe stata, più volte molestata e pedinata. La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, braccialetto elettronico per un 64enne: perseguitava l’ex moglie

