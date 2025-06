Salerno adescava tredicenni con regali e denaro in cambio di rapporti sessuali | arrestato un 25enne

Una triste vicenda scuote il Salernitano: un 25enne è stato arrestato per aver adescato e sfruttato una tredicenne con regali e denaro, in cambio di rapporti sessuali. La polizia, grazie a un’indagine accurata, ha portato alla luce questa grave situazione, sottolineando l’impegno nel tutelare i più vulnerabili. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla necessità di prevenire e combattere la pedofilia online e offline.

La Polizia ha arrestato nel Salernitano un uomo di 25 anni per atti sessuali con un tredicenne. Oggi, la squadra mobile e gli agenti del commissariato di Sarno hanno eseguito un'ordinanza del gip del tribunale di Nocera Inferiore che applica la custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, indagato per il reato di atti sessuali con minorenne aggravato. L'indagine è stata avviata dopo.

