Saldi estivi 2025 | ecco le date ma attenzione a sconti e regole

Se i saldi estivi 2025 sono alle porte, è fondamentale conoscere tutte le regole per approfittarne senza sorprese. Dalla data di inizio alle eventuali variazioni regionali, questo articolo ti guida tra normative, sconti e divieti, affinché tu possa fare acquisti intelligenti e consapevoli. Pronto a scoprire tutto ciò che serve sapere? Ecco le date ufficiali e le strategie per sfruttare al massimo questa stagione di offerte!

Roma - Tutto ciò che serve sapere per approfittare al meglio dei saldi estivi: tra normative, divieti, sanzioni e calendario ufficiale in ogni singola regione. Con l’arrivo della bella stagione, ritorna anche uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i saldi estivi 2025. La partenza ufficiale è fissata per venerdì 5 luglio, con una durata standard di 60 giorni, seppur con alcune variazioni locali. Infatti, le Regioni hanno la facoltà di adattare autonomamente il periodo di svolgimento e introdurre specifici divieti alle vendite promozionali. Uniche eccezioni restano Trento e Bolzano, dove il calendario è stabilito in modo indipendente dalle amministrazioni provinciali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Saldi estivi 2025: ecco le date, ma attenzione a sconti e regole

