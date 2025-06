Sagra della cozza e musica dal vivo per tutto il fine settimana

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Punta Marina Terme! La sagra della cozza, organizzata dalla Pro Loco, porta sapori autentici e musica dal vivo nelle serate del 21 e 22 giugno. Tra gustose specialità e melodie coinvolgenti con La banda cittadina di Ravenna e Martina, questo evento promette divertimento per tutta la famiglia. Non perdere l’occasione di immergerti in questa festa di tradizione e allegria!

La sagra della cozza a Punta Marina Terme organizzata dalla Pro Loco è in programma il 21 e il 22 giugno. Nelle due serate dalle 21.15 musica live con La banda cittadina di Ravenna e Martina. Lo stand Gastronomico apre sabato alle 18.30 e domenica alle 12.30 e alle 18.30.

