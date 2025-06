Sabrina Carpenter vola al primo posto della Classifica Billboard 200 con il nuovo singolo Manchild

Sabrina Carpenter conquista il primo posto della Billboard 200 con il suo nuovo singolo "Manchild", segnando un traguardo storico nella sua carriera. Dopo aver già raggiunto posizioni di rilievo con "Please Please Please", questa volta la cantautrice si impone con una performance straordinaria, confermando il suo talento e la sua crescita artistica. "Manchild" non è solo una hit, ma un simbolo della sua evoluzione musicale e della sua capacità di sorprendere il pubblico.

Sabrina Carpenter ritorna in vetta alla classifica dei singoli Billboard 100 con Manchild, new entry più alta della settimana. Per la cantautrice è la prima volta che un singolo debutta al primo posto della chart: in precedenza Please Please Please aveva raggiunto la posizione più alta della classifica. Il brano estratto dall'album Short n' Sweet vincitore di un Grammy Award, era rimasto sul gradino più alto del podio per una settimana. Manchild è il brano apripista del prossimo album della Carpenter Man's Best Friend in uscita il 29 agosto. Pubblicato il 5 giugno, il singolo ha superato i 27 milioni di stream ufficiali, 14 milioni di ascolti radiofonici e 20.

