Sabato a Bergamo il corteo del Pride | ecco le strade che chiudono

Sabato 21 giugno, Bergamo si accenderà di orgoglio e musica con il corteo del Pride, un momento di festa e solidarietà. Per garantire la sicurezza di tutti, il Comune ha emesso un’ordinanza che chiuderà alcune strade a partire dalle 16, da piazza della Stazione fino all’Edoné. Scopri quali aree coinvolte e come muoverti in città, perché questa giornata promette di essere un vivido inno alla libertà e all’inclusione.

LA MANIFESTAZIONE. L’ordinanza emessa dal Comune di Bergamo per sabato 21 giugno a partire dalle 16. Il corteo muoverà dalla stazione per raggiungere l’Edoné. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sabato a Bergamo il corteo del «Pride»: ecco le strade che chiudono

Bergamo si prepara ad accogliere ancora una volta il Pride. L'appuntamento è fissato per sabato, con una giornata intensa che vedrà corteo, festa e riflessioni sui diritti civili.

