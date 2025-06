Sabato 21 giugno il Toscana Pride a Prato

Il Toscana Pride 2025 si prepara a infiammare Prato sabato 21 giugno, portando in piazza il colore, la vitalità e l’orgoglio della comunità LGBTQIA+. Con il claim “Abbattiamo i muri, tessiamo futuri”, questa manifestazione promette di essere un momento di unità, rispetto e celebrazione. Arcigay Arezzo, da sempre attiva nel movimento, anche quest’anno partecipa con entusiasmo, contribuendo a rendere questa giornata indimenticabile per tutti.

Arezzo, 18 giugno 2025 – S abato 21 Giugno il Toscana Pride a Prato Anche Arcigay Arezzo alla manifestazione toscana dell'orgoglio LGBTQIA+ “Abbattiamo i muri, tessiamo futuri” è il claim del Toscana Pride 2025 che quest’anno si terrà nella città di Prato Sabato 21 Giugno, con ritrovo dalle ore 16.00 in piazza del Mercato. L’associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo è parte del Comitato promotore Toscana Pride sin dal 2016 e anche quest’anno, oltre a dare un contributo all’organizzazione tramite proprie persone volontarie, parteciperà alla grande parata di Sabato prossimo con un “carro” realizzato in collaborazione con Arcigay Siena Movimento Pansessuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato 21 giugno il Toscana Pride a Prato

