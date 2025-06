Sabatini punge la retroguardia nerazzurra | Sul gol Sergio Ramos ha dato una lezione ai difensori dell’Inter Su Acerbi dico…

Sabatini non risparmia critiche alla retroguardia nerazzurra, punzecchiando la difesa dell’Inter nel momento cruciale del gol di Sergio Ramos. Durante il suo intervento su YouTube, il giornalista ha sottolineato le lacune difensive e le occasioni mancate dagli italiani, lasciando intendere che alcune lezioni si imparano anche dai momenti difficili. Ma come cambierà l’atteggiamento dell’Inter dopo questo episodio?

Sabatini, il giornalista ha criticato la difesa dell’Inter in occasione del gol del vantaggio di Sergio Ramos: le sue parole. Sandro Sabatini ha commentato il pareggio con il risultato di 1-1 tra Inter e Monterrey al debutto al Mondiale per Club in un video sul suo canale Youtube. LE PAROLE DI SABATINI – « L’Inter avrebbe meritato, anche se il Monterrey ha colpito un palo. L’Inter ha avuto cinque occasioni da gol clamorose, tre nettissime nel secondo tempo. La risposta allo shock della finale di Champions c’è stata. Sul gol Sergio Ramos ha dato una lezione a Acerbi, Bastoni e Pavard. Secondo me va detto prima o poi: Acerbi va in difficoltà quando deve difendere troppi metri alle spalle, il problema dell’Inter è di prendere un difensore centrale, comunque per il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com