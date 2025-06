Sabatini | De Bruyne ideale per i piani di Conte E Chivu ha meritato l' Inter

Sabatini e De Bruyne, il duo perfetto per i piani di Conte e Chivu, hanno dimostrato di meritare l’Inter. Lo storico dirigente si apre tra mercato e campionato: “Troppi cambi in panchina generano disagio. Gasp a Roma? Ha la forza interiore necessaria”, sottolineando come il carattere e la stabilità siano essenziali per il successo. La sfida ora è trovare il giusto equilibrio per risalire la china e riconquistare gli obiettivi stagionali.

Lo storico dirigente tra mercato e campionato: "Troppi cambi in panchina, c'è un disagio generale. Gasp a Roma? Ha la forza interiore necessaria".

Il signor De Bruyne smentisce le voci sulla chiusura della trattativa tra il figlio Kevin e il Napoli. I dialoghi sono ancora in corso ? Vai su Facebook

