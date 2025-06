Sabatini approva ma avverte Gasperini | Roma meravigliosa ma provocatoria

In un clima di fervore e tensione, la Roma si prepara a scelte decisive, tra approvazioni e avvertimenti. Sabatini, figura storica del calcio, approva ma mette in guardia Gasperini, mentre le voci su Dybala e la ricerca del nuovo direttore sportivo infiammano l’ambiente giallorosso. La rosa si fa sempre più intricata, e ogni decisione potrebbe cambiare il volto della squadra. Ma quale sarà il prossimo passo?

Giornata decisamente intensa in casa Roma, un ambiente che la tranquillitĂ non sa proprio cosa sia. La clamorosa indiscrezione di una chiamata della Juventus a Dybala fa quasi accapponare la pelle, ma il focus al momento è sicuramente sulla ricerca di un nuovo direttore sportivo, con Massara in pole per sostituire Ghisolfi. Un ruolo quello del ds una volta ricoperto da Walter Sabatini, un uomo di calcio con la U maiuscola, che segue ovviamente ancora con grande piacere e trasporto gli eventi che caratterizzano i giallorossi. Ieri a Trigoria la presentazione di Gasperini come nuovo allenatore, una scelta che l’ex dirigente approva, ma con un monito ben preciso: “Lui una parentesi unica nel suo genere? Sì, e porta con se tutto quello che ha avuto modo di dimostrare a livello anche internazionale, perchĂ© la sua Atalanta ha costruito un punto di riferimento, come la sua idea. 🔗 Leggi su Sololaroma.it