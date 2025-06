Ryan Gosling e Russell Crowe | perché il sequel della loro commedia d’azione è improbabile secondo il regista

Ryan Gosling e Russell Crowe hanno dato vita a una coppia irresistibile in "The Nice Guys", un film che ha conquistato pubblico e critica nel 2016. Nonostante il successo, il sequel rimane un’ipotesi complicata: tra impegni degli attori, differenze creative e sfide produttive, le probabilità di rivederli insieme in una nuova avventura sono basse. Le ragioni dietro questa difficoltà aprono uno scenario ricco di interrogativi sulle future opportunità di questa coppia iconica sul grande schermo.

Il film The Nice Guys, uscito nel 2016, ha riscosso un notevole successo di critica e ha conquistato un ampio pubblico, soprattutto in ambito streaming. Nonostante ciò, la realizzazione di un seguito diretto si presenta come un’ipotesi complessa e improbabile. In questo approfondimento vengono analizzati i motivi principali che rendono difficile l’arrivo di The Nice Guys 2 e le prospettive future legate a questa produzione. le ragioni dietro l’impossibilitĂ di un sequel di The Nice Guys. problemi legati alla distribuzione e ai diritti. Una delle principali difficoltĂ risiede nella gestione dei diritti cinematografici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ryan Gosling e Russell Crowe: perchĂ© il sequel della loro commedia d’azione è improbabile secondo il regista

In questa notizia si parla di: sequel - improbabile - ryan - gosling

Film live-action How To Train Your Dragon 2, in lavorazione il sequel; Ryan Gosling spiega perché non esiste un sequel di The Nice Guys. E la colpa è di Angry Birds; Barbie, Ryan Gosling svela la sua idea per un potenziale sequel dedicato a Ken. Ed è davvero folle.

The Nice Guys, Ryan Gosling spiega perché il sequel non è stato realizzato: "Angry Birds ci ha distrutti" - Durante la promozione di The Fall Guy, Ryan Gosling ha spiegato il motivo per cui probabilmente non verrà prodotto un sequel di The Nice Guys. Si legge su movieplayer.it

The Nice Guys, il regista rivela le idee per il sequel e se si realizzerà - In uno speciale, il regista di The Nice Guys Shane Black ha rivelato che, pur avendo un'idea per il sequel, è certo che difficilmente si realizzerà. Secondo comingsoon.it