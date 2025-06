Russia ' conquistati 2 villaggi nel nord-est dell' Ucraina'

Le ultime notizie dalla regione: la Russia afferma di aver conquistato due villaggi nel nord-est dell'Ucraina, Dovhenke e Novomykolaivka. Tuttavia, queste dichiarazioni non sono state ancora verificate indipendentemente, sollevando interrogativi sulla reale situazione sul campo. In un contesto di crescente tensione, la comunitĂ internazionale resta in attesa di conferme ufficiali e di capire quali saranno le ripercussioni di questi sviluppi.

Il ministero della Difesa russo sostiene che le sue truppe abbiano preso il controllo di due villaggi nel nord-est dell'Ucraina: Dovhenke, nella regione di Kharkiv, e Novomykolaivka, nella regione di Sumy. Le dichiarazioni del governo russo non sono confermabili in modo indipendente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia, 'conquistati 2 villaggi nel nord-est dell'Ucraina'

Notiamo che la Russia non ha dispiegato altrove (nel Donbass) le truppe del gruppo nord; queste unitĂ da Kursk stanno ormai spingendo avanti il fronte nella regione ucraina di Sumy. Le forze russe sarebbero sul punto di dichiarare la conquista del

L’avanzata russa in Ucraina: l’esercito torna alla carica su Zaporizhzhia e Dnipro - Concentrano i droni e conquistano una superiorità in questo settore impensabile fino allo ... Riporta repubblica.it