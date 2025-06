Rural art festival l’edizione 2025 si chiude con successo

L’edizione 2025 del Rural Art Festival di Appignano del Tronto si è conclusa con un enorme successo, attirando pubblico e critici da tutta Italia. Promosso dal Comune nell’ambito del progetto europeo Ruritage, il festival ha saputo celebrare il patrimonio culturale rurale attraverso espressioni artistiche di alto livello, accompagnate dai sapori autentici del territorio e da un’atmosfera di convivialità unica. Un evento che ha rafforzato il ruolo dell’arte come ponte tra tradizione e innovazione, lasciando tutti con la voglia di tornare.

Si è conclusa con un trionfo di pubblico e critica l’edizione 2025 del Rural Art Festival di Appignano del Tronto. Un’iniziativa promossa dal Comune nell’ambito del progetto europeo Ruritage. Il festival ha saputo coniugare in maniera esemplare la valorizzazione del patrimonio culturale rurale con espressioni artistiche di alto livello, il tutto arricchito dai sapori autentici del territorio e da un’atmosfera di profonda convivialità. L’obiettivo primario di far conoscere le aziende locali e promuovere la ricchezza dell’entroterra è stato pienamente raggiunto, grazie a un calendario di eventi diversificati e coinvolgenti che hanno animato Appignano del Tronto in diverse suggestive location. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it