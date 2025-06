RUN2U | Yeman Crippa da Record – L’uomo che ha riscritto l’atletica italiana

Yeman Crippa, l’uomo che ha riscritto l’atletica italiana, incarna determinazione e talento senza confini. Dalle sue radici etiopi alle vette delle competizioni internazionali, il suo percorso è un esempio di perseveranza, passione e ambizione. Campione nei record nazionali e protagonista di imprese straordinarie, Crippa si prepara a scrivere nuovi capitoli di gloria. Scopriamo insieme la sua straordinaria storia di successo e dedizione.

Yeman Crippa, campione italiano di mezzofondo e lunga distanza, è il detentore dei record nazionali nei 3000, 5000, 10000 metri e nella mezza maratona. Scopri la sua storia, dalle origini in Etiopia al sogno olimpico, tra successi, sacrifici e grandi imprese in pista e su strada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - RUN2U: Yeman Crippa da Record – L’uomo che ha riscritto l’atletica italiana

E' record per Yeman Crippa a Siviglia Maratona. E' lui il più veloce - L’azzurro firma il record italiano a Siviglia con il tempo di 2h06:06, togliendo un minuto e dieci secondi al precedente ... Come scrive tuttosport.com

Yeman Crippa, nuovo record italiano nei 10 chilometri su strada - Missione compiuta per Crippa: era volato in Germania per far suo il record italiano nei 10 chilometri, l'unico che gli mancava. Scrive runnersworld.com