Rugby il calendario dei Test Match estivi 2025 dell’Italia | doppia sfida al Sudafrica

Il Tour Estivo 2025 dell'Italia di rugby si prospetta entusiasmante, con tre sfide di grande livello. La doppia sfida contro il Sudafrica promette emozioni senza precedenti, testando la forza e la tenacia degli Azzurri in tre incontri imperdibili: uno in Namibia e due in Sudafrica. Questi match rappresentano un'opportunità unica per gli azzurri di dimostrare il proprio valore e di affrontare avversari di altissimo calibro.

Il Tour Estivo 2025 dell' Italia del rugby prevede tre Test Match, uno in Namibia, il 27 giugno all'Hage Geingbob Stadium di Windhoek, e due in Sudafrica, il 5 luglio al Loftus Versfeld di Pretoria ed il 12 luglio al Nelson Mandela Bay Stadium di Porth Elizabeth. Si tratta di tre Test Match molto diversi tra loro: il primo, per caratura tecnica e per ranking internazionale, è da vincere a tutti i costi, mentre per quanto concerne gli altri due, gli azzurri non avranno nulla da perdere, a maggior ragione in trasferta, contro la squadra al numero 1 della classifica mondiale. Sembrano alla vigilia tre Test Match dall'esito scontato, che potrebbero (e dovrebbero) non dare nulla e non togliere nulla agli azzurri in termini di punti nel ranking internazionale, dove l'Italia è decima a quota 77.

