L’estate 2025 in campo rugby si preannuncia infuocata, con i British & Irish Lions pronti a sfidare l’Australia nel loro storico tour downunder. La selezione di talenti britannici e irlandesi, guidata da Andy Farrell, cerca di conquistare l’oceania e scrivere un nuovo capitolo di gloria. Con un mix di esperienza e gioventù, questa squadra punta a sbancare l’Australia: sarà una battaglia epica dove ogni dettaglio farà la differenza.

Si avvicina il momento dei test match estivi di rugby, ma l’estate 2025 ovale vede come protagonisti assoluti i British & Irish Lions, la selezione di giocatori britannici e irlandesi che ogni quattro anni effettua un tour downunder. E quest’anno tocca all’Australia provare a fermare la squadra guidata da Andy Farrell e che è a decisa trazione irlandese. A partire dal coach, inglese alla guida dell’Irlanda, ma soprattutto dai 15 giocatori su 38 selezionati proprio tra gli irlandesi. Seguono i 13 inglesi, poi gli 8 scozzesi e chiudono, mestamente, i soli 2 gallesi. Jac Morgan e Tomos Williams sono, infatti, gli unici due giocatori del Galles a essere stati selezionati, a conferma del tragico momento che sta passando il rugby gallese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby: I British & Irish (soprattutto) Lions pronti a sbancare l’Australia

