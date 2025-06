rugby fava zebre come il connacht lavoriamo per sviluppare i giovani

Nelle prossime settimane andremo ad ufficializzare i nuovi programmi di sviluppo dedicati ai giovani talenti italiani, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la squadra e il territorio, e di costruire un futuro più solido e competitivo per le Zebre. La società si impegna a investire nel vivaio, perché crediamo che il talento italiano possa scrivere pagine importanti nel rugby internazionale.

Altro giro e altra rivoluzione societaria in casa Zebre Parma, con la franchigia federale che negli ultimi mesi è passata di mano, con Giovanni Fava nuovo presidente e anche il consiglio d’amministrazione che ha cambiato volto. L’obiettivo è rendere la squadra più competitiva, ma soprattutto legarla a un territorio che non l’ha mai adottata in pieno. E puntare sui giovani italiani. “Nelle prossime settimane andremo ad ufficializzare i nuovi innesti, provenienti in prevalenza dal nostro campionato La visione che la Federazione Italiana Rugby ha per le Zebre è trasformarle in una franchigia di sviluppo, sul modello già avviato in Irlanda da Connacht” ha dichiarato Fava alla Gazzetta di Parma. 🔗 Leggi su Oasport.it