Rugani titolare Tudor sceglie il trequartista | le probabili formazioni di Al Ain-Juventus

La Juventus si appresta a scendere in campo per il debutto nel Mondiale per Club, affrontando l’Al Ain di Rui Patricio. Con Tudor che sceglie un 3-4-1-2 e sperimenta alcune modifiche, l’attenzione si concentra anche su Rugani, titolare al fianco di un reparto difensivo rinnovato. La sfida promette emozioni e sorprese, mentre i bianconeri cercano di consolidare la loro posizione tra le grandi del calcio internazionale.

I bianconeri si preparano al debutto nel Mondiale per Club: contro l'Al Ain dell'ex romanista Rui Patricio Tudor sceglie il 3-4-1-2 e opta per alcuni esperimenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rugani titolare, Tudor sceglie il trequartista: le probabili formazioni di Al Ain-Juventus

