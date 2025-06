Rubiera centro sportivo | Alessandro Iori e Leo Turrini in dialogo sulla Ferrari

Vieni a vivere un’emozione unica nel cuore di Rubiera: questa sera alle 21, il centro sportivo Alessandro Iori e Leo Turrini si confronteranno sulla passione più adrenalina, quella per la Ferrari. Dopo il grande successo con Pierluigi Pardo, non perdere l’occasione di ascoltare due voci autorevoli del giornalismo sportivo italiano, in un dialogo coinvolgente in piazza del Popolo. La serata promette grandi spunti, emozioni e tanto entusiasmo per tutti gli appassionati di motori!

Dopo il successo dell'8 giugno col noto telecronista Pierluigi Pardo, secondo appuntamento a Rubiera per la rassegna "Rubiera centro sportivo": questa sera alle ore 21 il giornalista (Trc) e telecronista (Dazn) rubierese Alessandro Iori dialogherà con Leo Turrini (foto), tra i giornalisti più apprezzati del panorama sportivo nazionale. Il teatro dell'evento sarà il cuore di piazza del Popolo. Turrini è una firma storica proprio del Qs - il Resto del Carlino: grande esperto di Formula 1 e Ferrari, è da anni opinionista per Sky Sport. Non solo motori: nella lunga storia di Turrini anche le Olimpiadi, la musica, la società.

