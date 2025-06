Rubati sei vassoi di dolci in pasticceria la Procura chiede il processo per un 34enne

Un gesto sconcertante ha scosso la tranquillità di una pasticceria di Perugia: un uomo di 34 anni è finito sotto inchiesta per aver rubato sei vassoi di dolci, un furto che ha coinvolto circa 300 euro di prelibatezze. La Procura ha richiesto il processo per furto aggravato, aprendo un capitolo che solleva domande sulla crisi e sulle motivazioni di azioni così estreme. La vicenda si prepara a fare luce in tribunale, dove si discuterà del suo destino.

Chiuse le indagini per il furto di 300 euro di dolci in pasticceria. La Procura di Perugia ha chiesto di processare, per furto aggravato, un 34enne di Umbertide, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio. L’uomo, attualmente detenuto a Capanne per scontare una pena detentiva fino al gennaio del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Rubati sei vassoi di dolci in pasticceria, la Procura chiede il processo per un 34enne

