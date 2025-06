Rubano un orologio da 250mila euro in centro a Milano | la vittima è un turista australiano

Un tentativo di furto da capogiro scuote il cuore di Milano: un turista australiano, vittima di un audace colpo, ha visto il suo orologio Richard Mille da 250mila euro sparire nel caos del centro. La prontezza delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di uno dei ladri, ma i complici sono ancora in fuga. Per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda, prosegui la lettura.

Un gruppo di ladri ha cercato di rubare un Richard Mille da 250mila euro in pieno centro a Milano. Arrestato un ragazzo di 27 anni dopo un inseguimento con gli agenti della Polizia locale. Si cercano i complici che sono riusciti a fuggire.

