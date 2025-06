Ruba una carrozzina per diversamente abili a Battipaglia | denunciato

Durante un controllo notturno a Battipaglia, la Polizia di Stato ha smascherato un ladro di una carrozzina per disabili, denunciando un cittadino marocchino. Riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, l’uomo è stato fermato in flagranza di reato per ricettazione. Un episodio che dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per tutelare i più deboli e mantenere la sicurezza urbana.

Durante un controllo serale a Battipaglia, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà un cittadino marocchino, M.M., per ricettazione. L’uomo è stato riconosciuto grazie alle immagini della videosorveglianza come colui che aveva con sé una carrozzina per disabili risultata rubata. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ruba una carrozzina per diversamente abili a Battipaglia: denunciato

In questa notizia si parla di: carrozzina - battipaglia - ruba - diversamente

Furto di una carrozzina per disabili a Battipaglia - Nel cuore di Battipaglia, la sicurezza si fa sentire. La sera di venerdì 13 giugno, gli agenti del Commissariato hanno smascherato un furto particolarmente odioso: una carrozzina per disabili, sottratta con dolo e abbandonata nel buio.

Ruba una carrozzina per diversamente abili nel salernitano: denunciato; Ruba una carrozzina per disabili a Battipaglia: denunciato dalla polizia.

Battipaglia, sorpreso con carrozzina rubata: denunciato per ricettazione cittadino marocchino - Grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli operatori hanno potuto riconoscere e rintracciare il soggetto, che era in possesso di una carrozzina per disabili precedentement ... Si legge su infocilento.it

Battipaglia, furto di carrozzina per disabili: denunciato per ricettazione - Furto di una carrozzina per disabili a Battipaglia, la Polizia di Stato denuncia a piede libero per ricettazione un uomo. Lo riporta msn.com