RTL 102.5 fa ballare Napoli in diretta al Pizza Village ecco la lista dei primi artisti sul palco

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con RTL 102.5 che fa ballare Napoli in diretta al Pizza Village! Dal 1° al 6 luglio 2025, la radio più amata d’Italia trasmetterà in esclusiva dall’iconica Mostra d’Oltremare, portando sul palco i primi artisti che faranno vibrare il cuore dei presenti. Non perdere l’opportunità di seguire ogni emozione: la festa sta per iniziare!

Anche quest’anno il Gruppo RTL 102.5 sarà protagonista al Napoli Pizza Village. Dal 1° al 6 luglio 2025, dalla Mostra d’Oltremare, la prima radiovisione d’Italia racconterà l’intera manifestazione attraverso i suoi programmi e le voci dei suoi speaker. LE DIRETTE DA NAPOLI Fin dal mattino, dalle 11:00 alle 13:00, Angelo Baiguini condurrà il programma “W l’Italia” in diretta dal Caffè Gambrinus, lo storico bar nel cuore di Napoli, per catturare l’atmosfera unica della città. Nel corso della giornata, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in onda dalla Mostra d’Oltremare. Dal Radio Truck - punto d’incontro per gli ascoltatori, con musica, interviste e tanto intrattenimento – dalle 13:00 alle 15:00, Carolina Russi Pettinelli e Dario Vanacore condurranno “Zetagram” (Radio Zeta), mentre dalle 15:00 alle 17:00 sarà il momento di The Flight (RTL 102. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - RTL 102.5 fa ballare Napoli in diretta al Pizza Village, ecco la lista dei primi artisti sul palco

In questa notizia si parla di: napoli - diretta - pizza - village

Lotta Napoli-Inter, ora Inzaghi cambia strategia: la rivelazione in diretta - ...più accesa che mai. Inzaghi è chiamato a rivedere la sua strategia per rispondere all’assalto del Napoli, ora più vicino dopo il pareggio con il Genoa.

Questi sono solo alcuni degli artisti che saliranno sul palco del Coca-Cola Pizza Village di Napoli! Continuate a seguirci per scoprire tutte le prossime sorprese e la line-up completa In diretta Radio TV su RTL 102.5 1–6 Luglio | Mostra d’Oltremare ? Vai su Facebook

In arrivo il Pizza Village 2025: il live entertainment per la pizza; RTL 102.5 fa ballare Napoli in diretta al Pizza Village, ecco la lista dei primi artisti sul palco | .it; Dirette, musica e grandi ospiti: RTL 102.5 al Pizza Village di Napoli.

gruppo rtl 102.5 in prima linea al napoli pizza village 2025 con dirette, musica e ospiti - 5 che trasmette in diretta, musica live, dj set e contenuti esclusivi sui social per coinvolgere il pubbl ... gaeta.it scrive

Il Gruppo RTL 102.5 protagonista al Napoli Pizza Village 2025: quando, ospiti, date - 5 sarà protagonista al Napoli Pizza Village 2025, un evento imperdibile che si terrà dal 1° al 6 luglio 2025 presso la ... Scrive superguidatv.it