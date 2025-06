Royal Ascot 2025 Peter Phillips e la fidanzata infermiera Harriet Sperling debuttano alla sfilata in carrozza | c' è aria di nuove nozze reali?

Il Royal Ascot 2025 ha regalato un momento indimenticabile: Peter Phillips, nipote della regina Elisabetta, e la sua fidanzata Harriet Sperling, infermiera e scrittrice, hanno sfilato in carrozza, segnando il debutto ufficiale nel prestigioso corteo. Un evento carico di emozione e attesa, che secondo la stampa britannica profuma giĂ di nuove nozze reali. Un passo ufficiale verso un futuro da sogno, tra tradizione e romanticismo.

L'infermiera 45enne ha avuto l’onore di unirsi alla tradizionale parata in carrozza. L'annuncio pubblico di un fidanzamento ufficiale con Peter Phillips, primogenito di Anna d’Inghilterra, potrebbe essere imminente - L'attenzione si accende sui Windsor: l'infermiera di 45 anni, Harriet Sperling, potrebbe essere prossima a diventare protagonista del prossimo Royal Wedding.

