Dal 17 al 21 giugno, l'eleganza e la creatività si sfidano sui prati di Ascot, dove la vera gara non è solo tra cavalli, ma tra cappelli stravaganti e dal gusto impeccabile. La Royal Ascot 2025 promette di sorprendere ancora una volta, con star come la regina Camilla e Zara Tindall che mostrano look raffinati e audaci. Preparatevi a scoprire le tendenze di stile più sorprendenti dell’anno!

Dal 17 al 21 giugno, tutta la società inglese si raduna sui prati dell’ippodromo di Ascot nel Berkshire. Come ogni anno, al Royal Ascot la gara di cavalli è sullo sfondo: la vera sfida è tra i cappellini più stravaganti. La regina Camilla ha scelto un look monocromatico composto da abito portafoglio di Dior, pump di Chanel, cappello di Philip Treacy e pochette firmata Lauren London, mentre Zara Tindall ha declinato un vestito in pizzo floreale di Rebecca Vallance insieme a un copricapo di Sarah Cant e una clutch di Anya Hindmarch. Invece, Beatrice di York ha indossato un completo in tweed di Beulah London, un cappellino di Juliette Millinery, delle scarpe di Jennifer Chamandi e una clutch di Anya Hindmarch. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Royal Ascot 2025: al via la gara dei cappelli

È mistero sulla presenza di Kate Middleton alla competizione equestre di Ascot, uno degli eventi più prestigiosi del calendario Royal - Il Royal Ascot, uno degli eventi più prestigiosi del calendario reale britannico, è sempre avvolto da un’aura di mistero e glamour.

