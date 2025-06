Rotary Club Caserta Reggia | passaggio del collare da Fabozzi a Magnetta

momento di grande significato e unione per il Rotary Club Caserta Reggia, simbolo di continuità, impegno e speranza. Un'occasione unica per celebrare valori condivisi e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo, in una cornice prestigiosa che rende ancora più speciale questa tradizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 20 giugno alle ore 20 nella prestigiosa cornice di Palazzo Paternò a Caserta, si terrà la solenne cerimonia del passaggio del collare del Rotary Club Caserta Reggia. L’evento segnerà il passaggio di consegne tra il presidente uscente, dottor Luigi Fabozzi e il presidente entrante, ingegnere Vincenzo Magnetta, dando ufficialmente avvio al nuovo anno rotariano. Il passaggio del collare rappresenta un momento di alta valenza simbolica per ogni club Rotary. È il rito che rinnova l’impegno verso i valori del servizio, della leadership e della solidarietà, fondamentali nella missione rotariana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: passaggio - caserta - collare - rotary

Rotary Club Caserta Reggia. Il 20 giugno la cerimonia del passaggio del collare; Gabriella Montanaro primo presidente donna del Rotary club Caserta Luigi Vanvitelli; CASERTA – Rotary Caserta ‘Luigi Vanvitelli’, il presidente Parente subentra a Pilato: passaggio collare anche nell’Innerwheel Luigi Vanvitelli tra Anna Di Felice e Cesarina Ruggiero.

Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, passaggio di collare da Gianluca Parente alla neo presidente Gabriella Montanaro - La sera di mercoledì 26 giugno 2024, presso la Masseria A’ Quaranta Resort di San Marco Evangelista, si è svolta la cerimonia di passaggio del Collare del Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli. Riporta casertaweb.com

Rotary Distretto 2102, passaggio del collare tra Maria Porcino e Dino De Marco - Prima uscita pubblica del nuovo governatore al congresso di chiusura dell’anno sociale 2024/25 che si è celebrato a Tropea ... Lo riporta msn.com