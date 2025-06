Ronaldo regala una maglia a Trump con una dedica per la pace

Un gesto simbolico che unisce sport e diplomazia: Cristiano Ronaldo dona una maglia a Donald Trump, con una dedica per la pace. Un momento che trascende i confini e invita a riflettere sull’importanza dell’unità globale. In un mondo sempre più diviso, anche i gesti più semplici possono diventare messaggi potenti di speranza e cooperazione. La football star e l’ex presidente dimostrano che, a volte, lo sport può essere il ponte tra le nazioni.

(Adnkronos) – Cristiano Ronaldo e una dedica per. Donald Trump. Il presidente della Consiglio Europeo, il portoghese Antonio Costa, in occasione del G7 andato in scena in Canada ha consegnato al Presidente degli Stati Uniti una maglia del capitano della nazionale lusitana. Trump ha accolto con favore il regalo, posando con il numero 7 di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

«Oh, mi piace. Giocando per la pace. È grande». Con queste parole, Donald Trump ha commentato il messaggio scritto da Cristiano Ronaldo sulla maglia che gli è stata consegnata. In un momento in cui il presidente americano sta affrontando le tensioni cres Vai su Facebook

