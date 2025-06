Ron Howard dirige Alone at Dawn il suo nuovo film ambientato in Afghanistan

Ron Howard, dopo le sfide di distribuzione di Eden, torna con il suo nuovo film Alone at Dawn, un emozionante dramma bellico ambientato in Afghanistan, ispirato a una storia vera. Questo progetto segna il suo ritorno alla regia e promette di catturare il pubblico con una narrazione intensa e coinvolgente. Con due nuove produzioni in cantiere, Howard si conferma uno dei registi piĂą versatili e apprezzati del panorama cinematografico internazionale.

Dopo le difficoltĂ incontrate nel trovare un distributore per Eden, Ron Howard torna alla regia con Alone at Dawn, filmispirato a una storia vera. Ron Howard è pronto a tornare dietro la macchina da presa con due nuovi film in lavorazione. Il primo, Alone at Dawn, sarĂ un dramma bellico tratto dall'omonimo libro di Dan Schilling e Lori Longfritz, mentre il secondo - ancora senza titolo - vedrĂ l'attore Glen Powell protagonista di un action ambientato nel mondo dei vigili del fuoco, prodotto da AmazonMGM. Di cosa parla Alone at Dawn Il film racconterĂ la vera storia di John Chapman, operatore della United States Air Force che perse la vita in Afghanistan durante una missione per salvare i suoi compagni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ron Howard dirige Alone at Dawn, il suo nuovo film ambientato in Afghanistan

