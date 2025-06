Rompe il naso a un uomo per rubargli lo zaino e scappa | arrestato dopo inseguimento sul lungomare di Ostia

Un brutale episodio di rapina si è consumato sul lungomare di Ostia, dove un uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito un passante per strappargli lo zaino, rompendogli il naso nel tentativo di fuga. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del ladro dopo un inseguimento sul pontile, lasciando aperta una riflessione sulla sicurezza e la criminalità nel cuore della città. Continua a leggere.

Il ladro aveva già precedenti e una misura cautelare con divieto di dimora nel Comune di Roma. Arrestato dopo un inseguimento sul pontile di Ostia dovrà rispondere del reato di rapina impropria. La vittima è stata portata in ospedale con il naso rotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arrestato - naso - inseguimento - ostia

