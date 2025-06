Roma ufficiale l’addio di Ghisolfi | il comunicato del club

Roma ufficiale: addio di Ghisolfi, il comunicato del club segna una svolta importante. Dopo un solo anno, l’ex direttore sportivo lascia la Capitale, confermando le voci circolate negli ultimi giorni. La notizia arriva in un momento cruciale, mentre il club si prepara all’arrivo di Gasperini e a nuove sfide. La fine di un’era apre le porte a nuovi capitoli per i giallorossi, pronti a riscrivere il proprio futuro.

Si attendeva solamente la notizia ufficiale per concretizzare l’interruzione del rapporto tra Florent Ghisolfi e la Roma. L’ex direttore sportivo giallorosso lascia dunque la Capitale un solo anno dopo il suo arrivo, con le voci circolate nei giorni scorsi che sono diventate in fretta una certezza. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gasperini, anche il Senior Advisor Claudio Ranieri aveva annunciato l’addio, con il club capitolino che si appresta a vivere dunque una vera rivoluzione, non solo in panchina ma anche a livello dirigenziale. Il comunicato della Roma. Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Roma ha annunciato la separazione da Ghisolfi: “L’AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it