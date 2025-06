Roma UFFICIALE l’addio di Ghisolfi Il comunicato del club apre le porte ad un nuovo grande scenario

Roma saluta ufficialmente Ghisolfi, aprendo le porte a un nuovo capitolo ricco di promesse e sfide. La separazione dal Direttore Tecnico segna un punto di svolta, mentre nell’ombra si prepara una nuova squadra pronta a scrivere un futuro diverso. Questa decisione potrebbe rivoluzionare il volto del club, creando uno scenario che promette emozioni e sorprese per i tifosi e il mondo del calcio.

Roma, addio ufficiale a Ghisolfi: il comunicato del club giallorosso sulla separazione. Nell’ombra c’è anche una nuova squadra È ormai ufficiale: Florent Ghisolfi non fa più parte dell’organigramma della Roma. Dopo giorni di indiscrezioni e segnali di rottura, il club giallorosso ha comunicato la separazione dal proprio Direttore Tecnico attraverso una nota apparsa sul sito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, UFFICIALE l’addio di Ghisolfi. Il comunicato del club apre le porte ad un nuovo grande scenario

In questa notizia si parla di: roma - ufficiale - ghisolfi - club

Ora è ufficiale: Gasperini è il nuovo allenatore della Roma - La Roma ha finalmente annunciato il nuovo timoniere: Gian Piero Gasperini. Dopo settimane di attese e speculazioni, i giallorossi affidano le sorti della squadra al tecnico piemontese, noto per il suo stile di gioco innovativo e la capacità di valorizzare i giovani talenti.

La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: Ghisolfi non sarà più il DS della Roma Il comunicato dei giallorossi ha notificato la risoluzione contrattuale tra il club capitolino e il dirigente francese. Nelle prossime ore è atteso già il suo sostituto: sarà Massara a racco Vai su Facebook

#ASRoma, comunicato ufficiale del club sull'addio di #Ghisolfi Vai su X

Il comunicato del Club su Florent Ghisolfi; Ghisolfi lascia la Roma: arriva l’annuncio ufficiale del club - Roma news; Roma, ufficiale la separazione da Ghisolfi: il comunicato del club.

Roma, ufficiale la separazione da Ghisolfi: il comunicato del club. Fatta per il nuovo DS Massara - a società ringrazia il francese per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il futuro: si chiude un’esperienza durata un anno ... Come scrive calciocasteddu.it

Roma, ufficiale l’addio di Ghisolfi. Pronto Massara - La Roma in mattinata ha comunicato la separazione: `L`AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune. Da msn.com